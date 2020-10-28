В центре Гамалеи объяснили случаи COVID-19 при испытании «Спутника V»

Москва, 28 октября. Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у добровольцев, которые принимают участие в испытании вакцины «Спутник V». Об этом рассказал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Участникам испытания могли ввести плацебо, не исключил Гинцбург. Он сообщил о том, что у некоторых добровольцев выявили коронавирус.

«Спутник V», созданный специалистами Центра имени Гамалеи, является первой зарегистрированной вакциной от COVID-19. Сейчас препарат проходит третий этап исследований. Последние данные о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.