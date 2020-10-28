Палеонтологи изучат найденные на острове Русский останки ихтиозавра

Владивосток, 28 октября. Останки, предположительно, ихтиозавра обнаружены в породе на острове Русский. Это вторая подобная находка.

Фрагменты ребер найдены на расколотой в результате тайфуна «Майсак» каменной плите. Об этом рассказал руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский. Он специально прибыл во Владивосток, чтобы провести исследование.

Специалист не исключил, что в породе могла сохраниться голова ихтиозавра, пишет РИА Новости. Первый ихтиозавр был найден на острове в 2014 году. Он не был активным хищником. Этот ихтиозавр дробил раковины двустворчатых моллюсков. Ученым предстоит препарировать найденный материал. Считается, что ихтиозавры вымерли из-за глобального потепления.