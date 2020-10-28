Индексация пенсий работающих россиян прорабатывается в правительстве

Москва, 28 октября. Правительство России прорабатывает вопрос введения индексации пенсий для трудоустроенных граждан. В Совете Федерации ждут текст законопроекта, сообщила замглавы социального комитета Елена Бибикова.

Государственная дума располагает тремя различными планами восстановления индексации пенсионных выплат для работающих россиян. Все инициативы получили критические отзывы от кабинета министров. Сейчас Правительство РФ прорабатывает вопрос и в скором времени может представить свою версию проекта. После этого начнется обсуждение в рамках законодательства.

Решение индексировать пенсии работающим россиянам будет соответствовать поправкам к Конституции — в ней было закреплено обязательство государства повышать выплаты не реже раза в год. Депутаты отмечают, что эта мера должна распространиться и на работающих пожилых людей.