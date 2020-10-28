Омский роддом досрочно переводят под COVID-19 после скандала

Омск, 28 октября. После ситуации с госпитализацией пациентов с COVID-19 5-й роддом и одно из отделений ОКБ досрочно перепрофилируют под коронавирус.

Сейчас в Омске по COVID-19 работает 12 стационаров. От администрации ранее не поступало официальных жалоб на дефицит средств и коек. В связи с возникшим скандалом 5-й роддом и одно из отделений ОКБ досрочно переведут под COVID-19. Источник сообщил Федеральному агентству новостей, что учреждения должны были перепрофилировать с середины ноября. Уже завтра роддом будет принимать пациентов с положительным тестом.

Ранее омские врачи привезли пациентов с подозрением на коронавирус к зданию Минздрава Омской области. Медики таким способом выразили свое недовольство, что стационары отказываются принимать больных. Хотя имелось шесть свободных мест.