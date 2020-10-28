Россия заявила о готовности работать с любой властью США

Москва, 28 октября. Россия готова работать с любой властью США и не делает ставок ни на одного из кандидатов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Работа правительства направлена на интересы собственной безопасности. Определение следующего президента США — это внутреннее дело американцев, отметил Рябков. Работа с представителями Вашингтона будет продолжаться, независимо от результатов голосования, передает РИА Новости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности ответить на выпады США против России. Также он отметил, что западные коллеги забыли о дипломатии и опустились до уровня хамства. Россия работает и налаживает отношения с теми, кто открыт к сотрудничеству, заявил Лавров. Глава МИД разочарован в том, что США не желают вести подобный диалог.

Ранее HCH писала, что Россия обсудит в ООН притязания США на лунные ресурсы.