Врачи объяснили, от чего зависит риск подцепить коронавирус

Москва, 28 октября. Факторами риска заражения коронавирусом считается качество иммунитета человека, окружающей среды и инфицирующая доза вируса. Об этом журналистам рассказали врачи.

Иммунная система способна справиться с небольшим количеством вирусных частиц. COVID-19 может выжить только в благоприятной среде, однако люди с ослабленными защитными свойствами организма рискуют заразиться, рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

«Вирус должен прикрепиться к клетке, где сможет размножаться, с которой у него есть связь, то есть определенный рецептор. Не везде он сумеет выжить», - отметила специалист в беседе с РИА Новости.

Распространение коронавируса зависит от условий внешней среды. Риск заражения COVID-19 увеличивается в непроветриваемом помещении. Инфекция быстро размножается в организме с ослабленным иммунитетом, объяснила инфекционист Ирина Пикалова. Легкая форма коронавируса может стать причиной бесплодия у мужчин, пишет интернет-газета «Ридус».