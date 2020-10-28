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Фото перебинтованного Юрия Стоянова испугало поклонников

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Фото перебинтованного Юрия Стоянова испугало поклонников

Москва, 28 октября. Актриса Елена Валюшкина опубликовала фото коллеги Юрия Стоянова с перебинтованной рукой. Снимок испугал поклонников 63-летнего артиста.

Валюшкина и Стоянов снялись вместе в новом фильме. Подробности актриса решила не раскрывать и посоветовала фанатам дождаться премьеры, которая назначена на 14 февраля.

«О чем фильм?! Догадайтесь», — добавила актриса и опубликовала снимок коллеги.

Стоянов на фотографии задумчиво сидит на медицинской каталке для транспортировки пациентов. На локте левой руки красуется бинт.

Фото перебинтованного Юрия Стоянова испугало поклонников

Фанаты признались, что не сразу узнали артиста. А, узнав, испугались и стали желать ему здоровья и долгих лет жизни.

«Постарел»;

«Мой любимый актер, дай бог ему долгой жизни и интересных ролей!»;

«Как люблю его… Как он играет! Какой глубокий, интеллигентный и тонкий», — отреагировали встревоженные поклонники.

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