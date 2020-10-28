Фото перебинтованного Юрия Стоянова испугало поклонников

Москва, 28 октября. Актриса Елена Валюшкина опубликовала фото коллеги Юрия Стоянова с перебинтованной рукой. Снимок испугал поклонников 63-летнего артиста.

Валюшкина и Стоянов снялись вместе в новом фильме. Подробности актриса решила не раскрывать и посоветовала фанатам дождаться премьеры, которая назначена на 14 февраля.

«О чем фильм?! Догадайтесь», — добавила актриса и опубликовала снимок коллеги.

Стоянов на фотографии задумчиво сидит на медицинской каталке для транспортировки пациентов. На локте левой руки красуется бинт.

Фанаты признались, что не сразу узнали артиста. А, узнав, испугались и стали желать ему здоровья и долгих лет жизни.

«Постарел»; «Мой любимый актер, дай бог ему долгой жизни и интересных ролей!»; «Как люблю его… Как он играет! Какой глубокий, интеллигентный и тонкий», — отреагировали встревоженные поклонники.

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