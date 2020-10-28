Депутат Белоруссии указал на попытки Запада дестабилизировать страну

Минск, 28 октября. Иностранные политики и западные государства не оставляют попыток сорвать общенациональный диалог на территории Республики Беларусь.

Об этом сообщил глава нижней палаты парламента страны Владимир Андрейченко в своем обращении к депутатам. По словам белорусского парламентария, на территории страны продолжаются попытки по нарушению общенационального диалога. Многие западные страны и политики пытаются дестабилизировать обстановку в республике. Незаконные акции протестов становятся более радикальными.

Ранее НСН писала, что МИД РФ подтвердил поддержку Россией белорусской конституционной реформы.