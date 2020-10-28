Омский губернатор дал день на поиск виновных в скандале со скорыми

Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал в течение одного дня найти виновных в инциденте со скорыми. Распоряжение об этом появилось на сайте правительства региона.

«ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания», — заявил Бурков.

Губернатор подчеркнул, что ситуация не должна повториться и поручил сегодня же представить результаты проверки по факту этого инцидента.

Помимо этого, Бурков на период служебного расследования отстранил от работы замминистра здравоохранения Анастасию Малову. Чиновница ответственна за оказание населению скорой медицинской помощи.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что после случившегося регион посетят замглавы федерального министерства Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

Сегодня также стало известно, что пациентов с коронавирусом теперь начнут принимать омский роддом №5 и отделение городской клинической больницы.