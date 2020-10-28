Россиянам сообщили о витаминах для профилактики ОРВИ зимой

Москва, 28 октября. Витамины, которые могут помочь россиянам пережить зимний период, перечислила врач-терапевт Людмила Лапа.

Жителям России стоит отдельное внимание уделить продуктам с высоким содержанием витамина D в зимний период времени. Это связано с тем, что организм может испытывать его нехватку из-за малого количества солнечного света. Благодаря витамину D поддерживается правильный обмен кальция.

Большую роль для поддержания хорошего самочувствия зимой также играет витамин С. Он полезен при профилактике ОРВИ, рассказала Лапа. При этом россиянам стоит разумно относиться к употреблению добавок, подчеркнула медик.

«Следует внимательно следить за употреблением витаминов, так как гипервитаминоз в зимний период встречается довольно часто — особенно при неумеренном употреблении витаминов группы B. Чрезмерное содержание определенного витамина в организме может вызвать интоксикацию», — рассказала Лапа в комментарии телеканалу «Звезда».

Проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за нехватки магния в организме. Он важен для скелета, мышц, нервов и сердца. Благодаря магнию также происходит контроль уровня сахара в крови и давления. Об этом рассказал врач из Соединенных Штатов Дэвид Назарян, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».