Вирусолог сообщил о сроках формирования иммунной прослойки от коронавируса

Москва, 28 октября. Оценку сроков формирования коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции дал вирусолог Анатолий Альтштейн.

Иммунная прослойка от COVID-19 уже начала складываться. Для ее полноценного создания в обществе потребуется еще год. Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал об этом в комментарии РИА Новости.

Снижение уровня летальности пациентов с коронавирусом в мире почти в три раза говорит о том, что COVID-19 слабеет, объяснил доктор медицинских наук. Последние данные о сложившейся эпидемиологической обстановке в Российской Федерации следует отслеживать на официальном портале стопкоронвирус.рф.