Компания Genesis представила новый седан и первый кроссовер для России

Москва, 28 октября. Корейская марка автомобилей Genesis презентовала новый седан G80 и кроссовер GV80 в России.

Оба автомобиля были построены на одной платформе: они получили полный привод и схожее оснащение. Седан будет доступен для россиян с двумя бензиновыми двигателями — 249-сильным 2,5-литровым и 379-сильным 3,5-литровым турбомоторами.

Внедорожник будет доступен с теми же моторами, что и седан, а также для модели предложен 249-сильный 3-литровый турбодизель. GV80 получил пять комплектаций и будет доступен как с пяти, так семиместными вариантами компоновки салона.

Genesis — премиальные автомобили компании Hyundai — пока не озвучил дату начала продаж автомобилей на российском рынке. Также остается неизвестно, сколько будут стоить машины этого бренда.