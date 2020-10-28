Арзамасова порадовала фанатов «честным» фото без фильтров и макияжа

Москва, 28 октября. Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram «честную» фотографию без фильтров и макияжа. Снимком она ответила на комментарии хейтеров.

Звезда сериала «Папины дочки» в последнее время находится под пристальным вниманием общественности. Вероятно, из-за романа с фигуристом и тренером Ильей Авербухом, который они долго скрывали от публики.

В последнее время под постами Арзамасовой в Instagram стало появляться множество комментариев, в которых актрису призывали не увлекаться фотошопом и постановочными кадрами.

Арзамасова не оставила нападки хейтеров без внимания и ответила им новой публикацией. Актриса разместила фото, на котором попозировала за кулисами на репетиции в МХАТ имени Горького.

«Тут кто-то просил фотографий «попроще»: без обработок, фильтров, нарядов и косметики. Вуаля. Самое что ни на есть естество, растрепанность и кураж», — написала она.

Фанаты по достоинству оценили поступок Арзамасовой, отметив ее смелость показаться на публике без косметики и укладки.

«Я оценил, спасибо! Шикарное фото. Пилон для слабаков. Только леса, только хардкор»; «Летящей походкой ты вышла из МХАТ…»; «Лучик света, добра и счастья», — отреагировали обрадованные поклонники.

Арзамасова недавно показала сексуальное фото в черном боди. Актриса, за которой закрепился образ сдержанной «скромницы», шокировала фанатов таким преображением.