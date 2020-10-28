Жительница Турции расчленила и приготовила мужа в тандыре

Ыспарта, 28 октября. Жительница Турции попыталась сжечь останки мужа в тандыре, сообщает News-turk.

По данным издания, инцидент произошел в провинции Ыспарта, на западе республики. Местная жительница застрелила мужа, расчленила его тело, после чего решила избавиться от следов преступления. В этом ей помог домашний тандыр, в котором женщина попыталась «приготовить» 45-летнего мужа.

Неладное заподозрил сын супругов. Несколько дней он не мог связаться с родителями. Когда парень вернулся из Анталии домой, мать еще не успела избавиться от останков его убитого отца. Молодой человек вызвал полицию. Правоохранителям удалось задержать расчленительницу.

В ходе допроса 40-летняя женщина рассказала, что накануне муж пришел пьяный и завязалась ссора. Мужчина схватил ружье и начал ей угрожать. Она испугалась и попыталась отвести оружие в сторону. Однако в этот момент оно выстрелило. В результате глава семейства скончался на месте.

Супруга решила не вызывать полицию, а просто избавиться от тела. Она расчленила мужа и попыталась сжечь в тандыре. Полиция Турции выясняет детали произошедшего. Расчленительницу подозревают в убийстве, ей грозит тюремный срок.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в турецком курортном городе Орду местный житель сжег свою возлюбленную. Причиной жестокого убийства стала ссора.