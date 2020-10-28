Российский МИД осудил реакцию Европы на предложение Путина по ДРСМД

Москва, 28 октября. Западные представители не воспринимают попытки российской стороны стабилизировать ситуацию на территории Европы. Об этом сообщили в МИД РФ.

Президент России Владимир Путин ранее предложил механизм, который мог бы урегулировать напряженность на фоне прекращения ДРСМД. На Западе с неуважением отнеслись к проекту. В Германии сообщили, что инициатива Москвы якобы «не заслуживает доверия».

Замруководителя МИД РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости заявил, что первые бездумные и негативные заявления по этому вопросу прозвучали именно от европейских представителей.

Ранее НСН писала, что в Германии оценили обещание Путина по ДРСМД.