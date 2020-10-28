Пилоты Су-57 покорили Запад виртуозным полетом без защитного купола

Пекин, 28 октября. Возможности российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 удивили западных экспертов.

Об этом сообщает китайское издание Sohu, передает «ПолитРоссия».

Ранее Минобороны РФ обнародовало видео, на кадрах которого был запечатлен полет Су-57 без фонаря кабины, защищающего экипаж от встречного потока воздуха. Видеоролик произвел неизгладимое впечатление на иностранных экспертов, которые высоко оценили сложность подобных маневров. По их мнению, данное видео свидетельствует о том, что потеря купола при чрезвычайной ситуации не отразится экипаже, который сможет продолжать управление самолетом и выполнять боевые задачи.

«Новый российский истребитель-невидимка шокировал западных военных, самолет летел с открытой кабиной на огромной скорости», — отмечают авторы Sohu.

Напомним, Су-57 является первым российским истребителем пятого поколения, который предназначен для уничтожения любых видов воздушных, наземных и надводных целей. Истребитель совершил свой первый полет в 2010 году. Машина сочетает в себе высокую маневренность и малую заметность с возможностью выполнения сверхзвукового полета. Истребитель оснащен современным комплексом бортового оборудования, что которое обеспечивает его серьезным превосходством над конкурентами.

Ранее американские аналитики высоко оценили новейшее вооружение Су-57. По их мнению, российский истребитель обладает не только радарами и системами лазерной защиты, но и способен противостоять элитным подразделениям военно-воздушных сил противника, благодаря ракетам класса «воздух — воздух» К-77 и Р-37М, передает «Вечерняя Москва».