Роскомнадзор потребовал от западных соцсетей прекратить цензуру СМИ РФ

Москва, 28 октября. Роскомнадзор обратился к руководству западных соцсетей, потребовав прекратить цензуру СМИ РФ. Это касается Facebook, Twitter и Google, говорится на сайте РКН.

Google ранее ограничил россиянам доступ к просмотру фильма "Беслан", размещенного на платформе YouTube. Таганский суд Москвы признал это актом цензуры, и направил соответствующее уведомление дирекции компании. На первый запрос отменить ограничения руководство интернет-платформы не ответило, и РКН обратился к Google во второй раз.