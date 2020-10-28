Санкт-Петербург, 28 октября. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сравнил силы Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Эксперт рассказал про урон Карабаха от азербайджанских беспилотников.
На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили работу беспилотных летательных аппаратов на территории Нагорного Карабаха.
«Видно, что Азербайджан и Турция основательно подготовились к военному реваншу. Две эти страны готовились к будущей войне, а Армения — к прошлой», — заявил Константин Затулин.
По словам эксперта, использование Азербайджаном ударных беспилотников в действующих масштабах стало неожиданностью не только для Армении, но и для России.
«Состояние наших вооруженных сил внушает оптимизм, когда дело касается «Цирконов» или новых стратегических средств сдерживания. Но когда вопрос затрагивает бесчисленное количество дронов-самоубийц и ударных беспилотников, то мы понимаем, что с этим у нас не все так хорошо», — сообщил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ.
Специалист объяснил, что не имеет представления о наличии у России ударных беспилотников.
«То, что их нет у Армении, — это очевидно. Так же очевидно, что наши системы вооружения С-300 и С-400, которые были эффективны против крупных целей, оказываются бесполезны в борьбе с роем беспилотных летательных аппаратов», — констатировал Затулин.
Эксперт отметил серьезный урон, который азербайджанские беспилотники нанесли в первые дни наступления.
«Данные действия Азербайджан назвал контрнаступлением, которое продолжается уже месяц. Была подавлена система ПВО Нагорного Карабаха. Несмотря на героизм армянских солдат, обороняющих свои позиции, они оказываются бессильны против этих летательных аппаратов», — подытожил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ.