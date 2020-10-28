Санкт-Петербург, 28 октября. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сравнил силы Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Эксперт рассказал про урон Карабаха от азербайджанских беспилотников.

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили работу беспилотных летательных аппаратов на территории Нагорного Карабаха.

«Видно, что Азербайджан и Турция основательно подготовились к военному реваншу. Две эти страны готовились к будущей войне, а Армения — к прошлой», — заявил Константин Затулин.

По словам эксперта, использование Азербайджаном ударных беспилотников в действующих масштабах стало неожиданностью не только для Армении, но и для России.

«Состояние наших вооруженных сил внушает оптимизм, когда дело касается «Цирконов» или новых стратегических средств сдерживания. Но когда вопрос затрагивает бесчисленное количество дронов-самоубийц и ударных беспилотников, то мы понимаем, что с этим у нас не все так хорошо», — сообщил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ.

Специалист объяснил, что не имеет представления о наличии у России ударных беспилотников.

«То, что их нет у Армении, — это очевидно. Так же очевидно, что наши системы вооружения С-300 и С-400, которые были эффективны против крупных целей, оказываются бесполезны в борьбе с роем беспилотных летательных аппаратов», — констатировал Затулин.

Эксперт отметил серьезный урон, который азербайджанские беспилотники нанесли в первые дни наступления.