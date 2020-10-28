Юная мать заморозила новорожденного в холодильнике под Новосибирском

Новосибирск, 28 октября. Школьница родила ребенка и спрятала его от своих родителей в морозильной камере. Инцидент произошел в Новосибирской области.

Установлено, что 14-летняя девочка скрыла свою беременность от родственников. В итоге, когда малыш появился на свет, — она положила его в морозилку. Ребенок вскоре погиб от переохлаждения.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства инцидента. Также стало известно, что девочка часто уходила из дома по ночам и состояла на учете в правоохранительных органах. Сейчас следователи собираются сбором информации об инциденте, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Несовершеннолетнюю направили на дачу показаний, мотивы преступления пока неизвестны.