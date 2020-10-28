Мать в Красноярске продала ребенка за 25 тысяч рублей

Красноярск, 28 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту продажи новорожденного в Красноярске.

Изначально в СК обратились полицейские. Они сообщили, что горожанка за деньги продала семейной паре своего новорожденного ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В правоохранительных органах считают, что беременная девушка через знакомых нашла семейную пару, которая хотела взять ребенка. Будущая роженица в апреле нынешнего года воспользовалась паспортом женщины, с которой ранее договорилась о передаче младенца. Документ на другого человека был предоставлен для последующей регистрации рождения.

Когда мать выписали, в салоне такси она отдала мальчика семейной паре. Вознаграждение в размере 25 тысяч рублей ей было переведено в июле на банковскую карту. В рамках следствия мальчик был изъят из новой семьи и помещен в дом ребенка.

Региональная прокуратура организовала проверку для установления обстоятельств продажи малыша.