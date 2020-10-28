Макеева раскрыла неожиданные детали о рождении младшей дочери Заворотнюк

Москва, 28 октября. Актриса Анастасия Макеева раскрыла неожиданные подробности о появлении на свет младшей дочери Анастасии Заворотнюк.

На шоу Вячеслава Манучарова Макеева обсуждала с ведущим тему материнства, поскольку ей к 38 годам так и не удалось родить ребенка. Женщина пожаловалась, что уже четыре раза прибегала к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), но успешно забеременеть так и не смогла.

Стать мамой актриса пытается с 30 лет, и пока она не намерена останавливаться. Макеева призналась, что даже думала о суррогатном материнстве. В связи с этим она вспомнила о борющейся с тяжелым заболеванием Заворотнюк.

«Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло», — сказала актриса.

Макеева отметила, что подходит к данной проблеме с фатальной точки зрения. По ее словам, кто-то родит ребенка и умрет от рака, а кто-то вообще не сможет стать мамой.

О заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно прошлым летом. СМИ писали, что у актрисы обнаружилась тяжелая опухоль головного мозга (глиобластома), однако семья артистки так и не подтвердила эту информацию. Также ходили слухи, что болезнь Заворотнюк связана с процедурой ЭКО.