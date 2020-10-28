Ученые выяснили, почему рыбы предпочитают плавать в стае

Москва, 28 октября. Исследователи из Института изучения поведения животных Общества Макса Планка выяснили, почему рыбы плавают в стае.

Плывя в стае, они чувствуют себя в большей безопасности. Рыбы попадают в турбулентные вихри, созданные хвостом соседней особи, пользуясь этим для дополнительной тяги. Ученые назвали такой механизм "фазовой синхронизацией вихрей". Его эффективность удалось подтвердить не только в ходе наблюдений, но и путем компьютерных расчетов.

В рамках эксперимента ученые заручились помощью роботов-рыб. Результаты их исследования опубликованы в Nature Communications. В США произошел необычный случай, связанный с рыбами. Мужчина отправился на рыбалку и выловил окуня со змеей, торчащей из его пасти, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В департаменте дикой природы штата Теннесси порекомендовали рыбакам быть более осторожными.