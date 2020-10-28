Психолог оспорила совет Сябитовой о замужестве

Психолог, руководитель центра трансформационных игр Оксана Гордина прокомментировала ФАН совет ведущей программы «Давай поженимся» Розы Сябитовой.

Знаменитая сваха Первого канала дала россиянкам несколько советов о том, как правильно вести себя в отношениях с противоположным полом. По мнению ведущей, времена рыцарей канули в лета, а те, кто готов удивлять и покорять женщин, и вовсе перевелись.

«Демократические отношения и равенство полов сделали свое дело. Женщинам нужно быть менее категоричными в своих требованиях при выборе спутника жизни», — заключила ведущая.

Однако психолог Оксана Гордина придерживается другого мнения. Она считает, что женщина сама притягивает к себе мужчин того или иного склада.

«Я бы не сказала, что у нас перевелись джентльмены или Доны Кихоты, просто женщинам они не всегда попадаются. В первую очередь нужно начать с себя и понять, почему на пути встречается определенная категория мужчин. Нужно проанализировать свои мысли, свою жизнь и отношение к ней», — говорит эксперт.

Как отметила Роза Сябитова, в отношениях с мужчиной нужно придерживаться принципа «мало хотеть, надо действовать». Она также добавила, что нужно определить для себя золотую середину и не опускать планку. Телесваха не рекомендует женщинам общаться с противоположным полом без любовно-брачной перспективы.

Психолог Гордина считает, что в первую очередь нужно найти гармонию внутри себя.

«Нужно определить свою позицию и осознать ее. Главное, научиться жить в гармонии с собой. Если в душе будет покой, то он будет и в отношениях с мужчиной. Важно уметь жить с самой собой», — убеждена специалист.

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