Военные врачи помогут медикам в борьбе с COVID-19 в Курганской области

Москва, 28 октября. Бригада военных медиков отправится в Курганскую область для лечения пациентов с коронавирусом нового типа, сообщили в Министерстве обороны России.

Врачи будут направлены в регион в соответствии с распоряжением главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, говорится в сообщении военного ведомства. Причиной подобного решения стало обращение медработников Курганской области к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в борьбе с COVID-19.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указание оказать помощь Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией", — сообщили в военном ведомстве.

Военные врачи, включенные в состав сводной бригады, имеют обширный опыт работы с пациентами с коронавирусом. Согласно предоставленной информации, в регион будут направлены реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и прочие медицинские специалисты.