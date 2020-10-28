Суточная добыча нефти в Ливии увеличилась до 700 тысяч баррелей

Бенгази, 28 октября. Суточная добыча нефти в Ливии возросла до 700 тысяч баррелей, сообщает издание Alsaaa24.

По данным издания, это говорит о том, что результат работы увеличился в семь раз. В начале сентября показатели едва превышали отметку в 100 тысяч баррелей.

Месторождения возобновили работу после заявления представителей Национальной нефтяной корпорации (ННК) об отмене статуса форс-мажора. В настоящий момент функционирует порядка четырех объектов, которые по трубопроводу доставляют сырье в морские порты Завия, Ас-Сидра и Рас-Лануф.

Первые танкеры, вместимостью от 630 тысяч до миллиона баррелей, уже причалили к гаваням, где в ближайшее время начнется загрузка нефтепродуктов.

Возродить промышленность, а также добычу и экспорт природного ресурса удалось благодаря межливийским переговорам. Соответствующее соглашение заключили главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ахмед Майтыг в Сирте.