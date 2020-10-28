Дипломат Гемпель раскритиковал участие США в антикрымском союзе

Симферополь, 28 октября. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал участие США в «Крымской платформе».

Антикрымский союз является очередной авантюрой Киева, пишет РИА Новости. Весь мир признал воссоединение полуострова с Россией, а платформа создается только для галочки. Гемпель считает, что союз станет «сборищем пустословов и политиканов». Парламентарий утверждает, что украинские власти используют платформу для того, чтобы выпросить финансовую подачку у Запада.

Лидер украинской партии «Голос» Кира Рудик ранее потребовала у России многомиллиардную компенсацию за Крым. В ответ глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что Киев выдвигает «мифические требования», Россия не будет на это реагировать.

НСН писала, что президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма своей главной целью.