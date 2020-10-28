Алена Рапунцель объявила о скорой свадьбе с бойфрендом-стриптизером

Москва, 28 октября. Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Рапунцель ответила на слухи о расставании с бойфрендом-стриптизером и внезапно объявила о скорой свадьбе.

Рапунцель в свое время стала одной из самых известных участниц телепроекта. Она покинула популярное шоу с возлюбленным Максимом Колесниковым, но роман пары быстро сошел на нет.

Девушка вступила в новые отношения — ее избранником стал молодой человек по имени Илья, работающий стриптизером в столичном ночном клубе. Эта новость спровоцировала волну слухов о личной жизни бывшей участницы «Дома-2». Рапунцель не выдержала и ответила на сообщения, в том числе о якобы случившемся разрыве с бойфрендом.

«У нас с Илюшей все хорошо. Вот он сидит рядышком со мной. Скоро свадьба будет, ждите», — заявила она в Instagram.

Ранее Сеть взбудоражили ролики интимного содержания, в которых фигурирует бойфренд бывшей участницы шоу «Дом-2». Появились слухи, что возлюбленный Рапунцель зарабатывал на жизнь эскортом. Девушка призналась, что знает о сомнительном прошлом избранника, но не собирается осуждать его за такой опыт.