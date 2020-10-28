Вашингтон, 28 октября. Аналитики американского журнала The National Interest предрекли большое будущее новой российской снайперской винтовке ДВЛ-10М3 «Волкодав».

Ранее Рособоронэкспорт представил на выставке «Интерполитех-2020» новую мультикалиберную винтовку ДВЛ-10М3, которая была разработана российской компанией Lobaev Arms, передает «НьюИнформ».

Американские эксперты отметили, что новая винтовка обладает компактными габаритами и небольшим весом. При этом винтовка оснащена стволом длиной 500 миллиметров. Эффективная дальность стрельбы достигает одного километра. Аналитики NI назвали новую российскую винтовку «настоящей убийцей», отметив, что она обладает высокой кучностью стрельбы. Кроме того, она может применяться в комплекте с глушителем.

Эксперты отмечают, что данная винтовка является последним вариантом из серии снайперских винтовок с продольно-скользящим затвором ДВЛ-10. «Волкодав» является усовершенствованной версией винтовки ДВЛ-10M1 «Диверсант», которая была представлена в 2014 году. Вторая модификация ДВЛ-10М2 «Урбана» была представлена в 2016 году.