США встали на сторону протестующих в Белоруссии

Вашингтон, 27 октября. Правительство США поддерживает протестующих в Белоруссии. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Штатов Морган Ортэгус в Twitter.

Недавно американская дипломатическая миссия в ООН заявила, что считает сложившуюся ситуацию в республике «нарушением прав человека». Ортэгус, комментируя это высказывание, отметила, что Штаты солидарны с белорусским народом.

Протесты на улицах страны начались в августе после президентских выборов. Согласно официальным данным ЦИК, более 80% голосов получил действующий глава страны Александр Лукашенко.

На фоне недовольств Лукашенко заявил, что готов поделиться своими полномочиями с другими отраслями власти. Недавно он сказал, что не собирается баллотироваться на следующий срок.

Новая волна протестов поднялась в воскресенье, 25 октября. Как сообщает НСН, силовики задержали более 500 митингующих.