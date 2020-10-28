Украинцам рекомендовали готовиться к резкому росту цен на газ

За неполные семь лет цены на газ для населения Украины увеличились в 7,2 раза. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Цены на газ

В ближайшем будущем цены на газ для украинского населения и предприятий будут продолжать расти. Об этом сообщила пресс-служба компании НАК «Нафтогаз Украины».

«Начинается отопительный сезон, а с ним растет спрос на газ. Это привело к росту цен на европейских хабах, которые по распоряжению правительства используются для расчета цены газа для производителей тепла», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что украинцам следует быть готовым к дальнейшему росту цены на топливо.

«Прогнозы указывают, что в ноябре-декабре следует ожидать дальнейшего подорожания газа. Но значительные запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста», — заявили в «Нафтогазе».

Ранее «Нафтогаз» объявил о повышении цены на газ для населения на 35% в ноябре 2020 года.

«И это не предел»

Как отметила Наталья Мильчакова, в октябре 2020 года, по оценкам Минфина Украины, цены на газ для населения составляли в среднем 6,7 грн. (около 18 руб.) за кубометр. При этом на начало 2014 года, еще до госпереворота 2014 года и победы Майдана, средняя цена на газ в этой стране составляла около 0.93 грн. За неполные семь лет цены на газ для населения Украины увеличились в 7,2 раза. И это не предел: в ноябре «Нафтогаз» повысит тарифы для населения еще на 35%.

«Для промышленности темпы роста цен оказались меньше примерно вдвое за этот же период — до 5175 грн. (около 14 тыс. руб.) за тысячу кубометров, так как на Украине были накоплены значительные запасы газа в ПХГ. Но речь идет о ценах без учета затрат на транспортировку газа. С учетом транспортировки они намного выше», — пояснила Мильчакова.

По мнению эксперта, тарифы для населения достаточно долго сдерживались государством. Однако огромная задолженность перед Международным валютным фондом вынудила власти Украины сделать цены на газ для населения рыночными. Рост цен на газ способствует росту цен на электроэнергию, которая с ноября текущего года подорожает на Украине более чем на 85%.

По мнению Мильчаковой, украинцам стоит готовится к тому, что цены на газ и электричество будут и дальше серьезно расти.

Ранее топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода отметил, что капитализация «Газпрома» в ближайшие полтора-два года может удвоиться, а Украина останется не у дел с невостребованной ГТС, требующей инвестиций на техническое обслуживание.

С 2014 по 2019 гг. средние номинальные зарплаты и пенсии на Украине увеличились вдвое. Однако с учетом роста тарифов на газ и электричество в 7-8 раз за тот же период реальная ситуация с уровнем жизни на Украине выглядит очень слабо. По данным Всемирного банка, в 2020 году Украина занимала 98-е место в мире по ВВП на душу населения. Но последние пару лет Украина вошла всё-таки в топ-100 стран мира по этому показателю, хотя ранее находилась только на 130-м месте.