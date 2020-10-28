Оперштаб: 16 202 новых случая коронавируса выявили в России

Российские медики за сутки выявили 16 202 новых случая коронавируса в 84 регионах РФ. Такие данные предоставили в оперативном штабе.

Зафиксировано 346 летальных исходов. Полностью выздоровел еще 12 361 человек. В российской столице за сутки выявлено 3670 случаев инфекции. В Петербурге коронавирус обнаружили еще у 727 граждан. В Московской области инфекция диагностирована у 505 человек. В Нижегородской области – у 377. С начала пандемии в России выявлено 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах.