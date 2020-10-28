Самолет Ту-154 выполнил последний пассажирский рейс

Якутск, 28 октября. Легендарный самолет Ту-154 выполнил свой последний пассажирский рейс в России.

Лайнер авиакомпании « Алроса » совершил свой последний полет, доставив 140 пассажиров из якутского города Мирный в Новосибирск. До 2013 года самолет находился в авиапарке Мирнинского авиапредприятия, затем был передан «Алросе».

Причиной списания самолета стало завершение срока действия сертификата летной годности, сообщил генеральный директор компании. За 18 лет службы борт перевез более 160 тысяч пассажиров, выполнив 737 рейсов в обе стороны. Общее количество летных часов превысило 27,5 тысячи.

После выполнения своего последнего рейса воздушное судно будет находится в новосибирском аэропорту, пока не будет принято решение о его дальнейшей эксплуатации.