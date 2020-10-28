Водитель погиб в страшном ДТП по вине кабана в Тверской области

Тверь, 28 октября. Авария по вине кабана стала причиной смерти человека и возгорания грузовика в Оленинском районе Тверской области.

Установлено, что водитель легкового автомобиля ехал в сторону Пскова. Внезапно на дорогу выбежал кабан, который в итоге был сбит. Удар оказался настолько сильным, что водителя выбросило из машины. Его авто отлетело в грузовик. В итоге две машины съехали в кювет и ударились о деревья. После этого кабина грузовика загорелась, сообщает региональное ГУ МЧС.

В результате инцидента водитель легкового авто скончался.