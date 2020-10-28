Предприниматель рассказала, как себя вести с токсичными клиентами

Автором известной фразы «клиент всегда прав» по одной из версий был американец Маршалл Филд, владевший сетью хозяйственных магазинов. Он действительно относился к своим потребителям с особым трепетом. Но уместен ли он сейчас? Или в условиях современной экономики действует закон: «если клиент всегда прав, то ты — всегда банкрот?». Об этом и не только ФАН рассказала предприниматель, эксперт по клиентскому сервису, мастер-коуч Татьяна Цветкова.

Служить и прислуживать — в чем разница

По словам Цветковой, становясь предпринимателем, человек выбирает путь служения высшей миссии и цели.

«Впрочем, у кого-то подобного желания нет и он просто решил заработать много денег. Но такой игрок долго на рынке не продержится. Клиент чувствует отношение к себе, способен анализировать, когда производитель предлагает товар-пустышку, а когда — надежное решение проблем и болей. Тем не менее есть отличная фраза: «Служить бы рад, да прислуживаться тошно». Это означает, что нельзя забывать о своих векторах движения, точках роста в угоду даже самому лояльному клиенту», — пояснила Цветкова.

Собственно, как и нельзя все силы бросать на завоевание нелояльных, токсичных покупателей, заметила эксперт. Первоклассный клиентский сервис, производящий вау-эффект — это выверенная золотая середина, при которой человека благодарят не за покупку, а за факт звонка или прихода в магазин.

«[Золотая середина], при которой его выслушают, поймут, предложат варианты, проработают возражения, окажут клиентское сопровождение, помогут купить нужную вещь, да еще и предложат определенные «фишечки» на перспективу», — добавила Цветкова.

Она отметила, что плохой клиент — это хороший клиент, но недолюбленный вами или не получивший того, чего хотел. Он нервничает, кричит от бессилия, от осознания того, что его не слышат. Агрессия — это просто форма защиты психики. Он боится, что если обратится тихо и спокойно, его не услышат и не помогут. А если повысит голос — отреагируют быстро и четко. Так у него может быть устроено в жизни.

«К тому же, начиная работать, нужно осознавать, что профессия накладывает определенный социальный образ», — считает Цветкова.

Что такое социальный образ

Выбирая профессию, мы выбираем себе социальное имя. Что это такое?

«Когда вас обслуживает официант, вы автоматически наделяете его различными чертами: что он сделает все быстро, красиво, с улыбкой, а если что-то не понравится, он быстро решит проблему. Также есть социальное имя управляющего или директора, от которого ждут ответственности, принятия решений, генерирования идей, повышения капитализации компании и так далее. Проще говоря, когда вы с кем-то начинаете работать, вам не удастся просто «срубить бабла». Люди в своей голове уже имеют определенное образное мышление по поводу вашего социального имени», — рассказала Цветкова.

Просто потому, считает эксперт, что вы несете образ. И когда вы работаете официантом, курьером, от вас ожидают не доминирующей позиции, а чуть ниже. С директорами — наоборот. Это ни хорошо и ни плохо. Это константа. С ней ничего не сделаешь, нужно только подстроить под себя.

Клиент должен быть доволен

«Что все мы хотим, имея свой бизнес? Чтобы клиенты улыбались и приходили к нам еще. Но как это сделать, если потребитель недоволен, но априори всегда прав, даже в таком своем состоянии? Начните улыбаться первыми. Узнавайте его боли и помогайте решить. Не поддавайтесь на негатив, провокации, увещевания. Так всегда нужно прояснять потребности потребителя, уточняя, правильно ли вы его понимаете, что можете еще сделать? Коучинговые вопросы вам в помощь», — пояснила Цветкова.

Затем, считает эксперт, стоит предложить несколько конкретных вариантов решения — от трех до семи. В ходе диалога важно поэтапное сопровождение человека. Вы должны ему озвучить, как взаимодействие с вами решит его проблемы. При этом важно проявлять экспертность. Отвечая на вопросы, уточните, удовлетворен ли он сказанным по шкале от 1 до 10. Если меньше 10, то уточните, что еще можете сделать для него?

«А если не знаете, что ответить, сознайтесь в этом, но пообещайте, что уточните у коллег и вернетесь к нему с готовым решением. Кстати, если пообещали — сделайте это, не бросайте слов на ветер. Пустословам никто не доверяет и не отдает свои деньги», — добавила Цветкова.

Всегда ли прав клиент? По мнению Цветковой, да, поскольку игроки рынка, по сути, служат его интересам. Он бессознательно наделяет их образами и ожиданиями, которые важно понять и удовлетворить. В этом смысл служения. Но выслуживаться, забывать про вектор своей направленности также не стоит, иначе можно стать банкротом.