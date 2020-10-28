Саша Савельева показала, как приводит себя в форму после родов

Москва, 28 октября. Экс-участница проекта «Фабрика звезд» Саша Савельева продемонстрировала поклонникам, как поддерживает себя в форме после беременности.
Сын певицы появился на свет весной прошлого года. После родов Савельева не забывает о себе и старается следить за фигурой. Судя по видео, знаменитость использует любую возможность, чтобы позаниматься спортом.
На этот раз Савельева нашла время для физических упражнений во время прогулки с маленьким сыном. Певица воспользовалась хорошей погодой и поприседала, пока ребенок спокойно спал в коляске.
Подписчики оценили усилия Савельевой и похвалили ее за физическую активность. Некоторые отметили, что молодым мамам нужно брать пример с певицы.
«Я тоже так делаю! Спорт, пока гуляю с пупсом»;
«Пример для мамочек, которые доказывают, что с маленькими детьми некогда»;
«Вы прекрасны!»;
«Правильное занятие», — написали в комментариях.
Кроме того, некоторые поклонники попросили Савельеву рассказать, сколько приседаний она делает, а также призвали поделиться секретами питания.