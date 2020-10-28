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Саша Савельева показала, как приводит себя в форму после родов

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Саша Савельева показала, как приводит себя в форму после родов

Москва, 28 октября. Экс-участница проекта «Фабрика звезд» Саша Савельева продемонстрировала поклонникам, как поддерживает себя в форме после беременности.

Сын певицы появился на свет весной прошлого года. После родов Савельева не забывает о себе и старается следить за фигурой. Судя по видео, знаменитость использует любую возможность, чтобы позаниматься спортом.

На этот раз Савельева нашла время для физических упражнений во время прогулки с маленьким сыном. Певица воспользовалась хорошей погодой и поприседала, пока ребенок спокойно спал в коляске.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva)

Подписчики оценили усилия Савельевой и похвалили ее за физическую активность. Некоторые отметили, что молодым мамам нужно брать пример с певицы.

«Я тоже так делаю! Спорт, пока гуляю с пупсом»;

«Пример для мамочек, которые доказывают, что с маленькими детьми некогда»;

«Вы прекрасны!»;

«Правильное занятие», — написали в комментариях.

Кроме того, некоторые поклонники попросили Савельеву рассказать, сколько приседаний она делает, а также призвали поделиться секретами питания.

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