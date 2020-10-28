Разыскиваемый бывший муж Конкиной обеспокоен судьбой дочери

Москва, 28 октября. Бывший муж погибшей Софии Конкиной обеспокоен судьбой дочери, но не может о ней заботиться из-за проблем с законом, рассказал адвокат разыскиваемого мужчины.

После смерти матери 11-летняя Алиса осталась на попечении одного из старших сыновей актера Владимира Конкина. Однако вопрос опеки еще не решен из-за европейских паспортов родственников девочки.

«Есть хорошая семья наших друзей в Санкт-Петербурге, они очень хотят взять Алису к себе. Данный вопрос пока решается», — рассказала родственница Конкина в шоу «Прямой эфир».

Бывший муж Конкиной и отец Алисы находится в розыске по уголовному делу. Мужчина пока не может взять на себя заботу о ребенке, однако, по словам его адвоката, следит за ситуацией.

«В будущем он хочет принимать участие в ее жизни. Как только он разберется со всеми своими проблемами, он появится в жизни Алисы», — подчеркнул юрист.

Дочь заслуженного артиста России 22 сентября утонула в бассейне столичного фитнес-клуба. Ее доставили в реанимацию, но врачи не смогли спасти 32-летнюю женщину. Она скончалась, не приходя в сознание.

Потрясенные родные и близкие актера стали винить друг друга в случившейся трагедии. Жених Конкиной сделал шокирующее заявление. Михаил Серов утверждает, что смерть его возлюбленной якобы была выгодна ее «всеми забытому» отцу.