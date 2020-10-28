ФАН опроверг госпитализацию Агутина с поражением легких в Москве

Москва, 28 октября. Отец звезды российской эстрады Леонида Агутина Николая Петрович Агутин находится на карантине из-за положительного результата теста на COVID-19 в Москве, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Отец артиста заболел коронавирусной инфекцией. Медики подтвердили у Николая Агутина COVID-19 после получения положительного результата первого тестирования. Последующие два теста показали отсутствие вируса, сообщил ФАН источник.

Некоторое время назад Telegram-канал MASH передавал, что отца звезды российской эстрады госпитализировали с поражением легких в тяжелом состоянии. Опубликованные СМИ данные оказались недостоверными. Николай Агутин проходит домашний карантин.