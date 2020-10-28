Конституция РФ получит приоритет над международным правом

Москва, 28 октября. Госдума России приняла в первом чтении закон о приоритете Конституции РФ над нормами международного права.

Принятый депутатами закон реализует поправки к Конституции РФ, принятые гражданами в ходе всероссийского голосования, которое закончилось 1 июля. Депутаты парламента поддержали приоритет Конституции перед международными договорами. Внесенные инициативы позволят защитить права и интересы россиян и суверенитет государства. В планах Госдумы также внесение изменений в пять кодексов и 115 законов.