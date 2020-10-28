США поставят Тайваню высокоточное оружие для защиты от Китая

Вашингтон, 28 октября. США одобрили поставку Тайваню высокоточного вооружения на сумму в размере 2,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Госдепартамент США, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что Вашингтон намерен повысить обороноспособность Тайваня системами береговой обороны. США планируют поставить Тайваню 100 ракетных комплексов и 400 противокорабельных ракет «Гарпун».

В свою очередь МИД Китая обвинил американскую сторону в нарушении соглашений между Пекином и Вашингтоном. Кроме того, китайская сторона заявила, что Пекин введет санкции против американских оборонных компаний за поставки вооружения Тайваню.

Ранее стало известно, что США одобрили новую поставку партии вооружения на Тайвань на сумму 1,8 миллиарда долларов. Вашингтон намерен поставить Тайваню системы залпового огня включая ракетные установки, а также оперативно-тактические ракетные комплексы.