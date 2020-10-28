Госдума РФ запретила членам Совбеза иметь счета за границей

Москва, 28 октября. Депутаты Государственной думы РФ приняли закон о запрете членам Совета безопасности России иметь банковские вклады и счета за рубежом. Пленарное заседание состоялось 28 октября.

Инициатором внесения изменений в закон "О безопасности" является президент России Владимир Путин. Проект рассмотрят в рамках реализации поправок в Конституцию. Запредседателя, секретарю и членам Совбеза запрещается не только открывать и иметь счета, но и хранить драгоценности и наличные деньги в иностранных банках.