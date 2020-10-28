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Политолог рассказал, как Запад будет управлять Украиной

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Политолог рассказал, как Запад будет управлять Украиной

Киев, 28 октября. Отсутствие единства на Украине не позволяет Западу эффективно управлять этой страной. Иностранным руководителям придется разделить это государство на запад, центр и юго-восток.

Как передает РИА «Новый день», Украину будут разбирать на части и отдавать под управление различным странам Запада. Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил украинский ученый, доктор политических наук Валентин Якушик.

«После того, как в центре мировой власти пройдут потрясения, и там стабилизируется ситуация, после этого изменятся корректировки, и придется детям Сороса подвинуться, чтобы работать вместе с международными структурами — швейцарскими, американскими и другими — для оптимизации, потому что этой территорией нужно управлять», — заявил эксперт.

Он предположил, что будет большая децентрализация, проявятся национал-социалистические идеи. На Украине западные руководители воспользуются услугами местных националистов для установления контроля над территориями.

Ранее НСН писала, что президенту Незалежной Владимиру Зеленскому предрекли досрочные выборы.

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