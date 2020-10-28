Названо эффективное средство для профилактики коронавируса

Москва, 28 октября. Доступное средство для профилактики коронавирусной инфекции описано Министерством здравоохранения РФ в сборнике «Временных методических рекомендаций».

Солевой раствор способен обеспечить снижение числа вирусных и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний. Эффекта удается достичь за счет высокого содержания в продукте селена, являющегося мощным антиоксидантом. Он считает противовирусным средством наряду с цинком и витамином D, объяснили в Министерстве здравоохранения. Поэтому соль считается эффективным средством в профилактике коронавируса.

Введение ограничений против коронавирусной инфекции может помочь победить COVID-19 в кратчайшие сроки. Об этом заявил вирусолог Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, передает «Ридус». В России проведено 58,7 млн тестов на коронавирус, сообщает со ссылкой на Роспотребнадзор RT.