Создан робот, способный трансформировать колеса в «ноги»

Остин, 28 октября. Американские ученые из Техасского университета A&M создали необычного робота, колеса которого могут трансформироваться в ноги. Об этом пишет портал Texas A&M Today.

По информации издания, он получил название α-WaLTR. Робот способен передвигаться по относительно ровной поверхности на четырех колесах с резиновыми протекторами. Однако при столкновении с препятствием он трансформируется: с помощью специальной системы каждое колесо раскрывается на три секции, напоминающие когти. С их помощью машина буквально хватается за неровную поверхность и преодолевает барьер.

Разработчики отметили, что вскоре машина сможет самостоятельно переключать режимы движения. Как пояснила одна из создателей, несколько вариантов перемещения запрограммированы для удобства.

«Движение ног более универсально, но страдает от врожденных структурных, механических и управляющих сложностей», — сообщила исследователь.

Предполагается, что робота будут использовать в военных целях. Но ученые не исключают, что технология может применяться и в иных: например, для доставки продуктов, в сельском хозяйстве и даже для передвижения по другим планетам.

Ранее стало известно, что команда разработчиков из Швейцарской высшей технической школы Цюриха усовершенствовала четвероногого робота ANYmal. Теперь он может передвигаться намного быстрее человека, пишет «Ридус».