Армия Азербайджана подвергла артобстрелу город Шуши в Карабахе

Степанакерт, 28 октября. Управление по ЧС Нагорного-Карабахской Республики сообщило об артобстреле города Шуши со стороны азербайджанских войск.

Войска Баку развернули наступление на отдельных участках Карабахского фронта. Несколько беспилотников азербайджанских войск были нейтрализованы системами ПВО над Мартуном и Мартакертом, о чем сообщили представители информационного центра при Правительстве Армении.

8 октября азербайджанские войска подвергли обстрелу церковь Святого Христа Всеспасителя, где проходила служба для военных армянской армии и войск НКР. Один из ракетных снарядов, сброшенных на церковь с беспилотника, пробил крышу. Ранения получили несколько российских журналистов, включая военного корреспондента Юрия Котенка. Его в критическом состоянии доставили в Степанакерт, после чего он был прооперирован ереванскими хирургами.