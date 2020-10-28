Купили технику, а она вышла из строя в течение пары недель. Приобрели дорогую обувь, а она разорвалась через несколько дней. Можно ли в этих ситуациях требовать от продавца возврат средств за товар ненадлежащего качества? Как правильно поступить, чтобы вернуть свои кровные? И какие «подводные камни» могут ждать покупателя? На эти вопросы журналисту ФАН ответила адвокат Екатерина Антонова.

Законные основания

Права покупателей и обязанности продавцов в нашей стране регулируют несколько нормативных актов. Соответствующие нормы есть и в гражданском кодексе, и в кодексе об административных правонарушениях. Но основным «практическим» является закон о защите прав потребителей, который и рассматривает возможности урегулирования споров, возникающих между продавцами и покупателями.

Этот закон довольно объемный, и сложно найти человека без специального образования, который знал бы его нормы и мог бы применять их в действии. Но, как показывает практика, чтобы потребовать возврат денег за брак, не нужно знать весь закон. Достаточно быть в курсе нескольких норм, которые позволяют отстоять свои права в споре с торговыми сетями. И по необходимости к ним обращаться.

«Покупатель всегда имеет право потребовать возврата денег за товар ненадлежащего качества, — комментирует адвокат Екатерина Антонова. — Но есть и исключения. Например, белье, чулочные изделия, парфюм. Вернуть или обменять эту категорию товаров по закону нельзя».

В остальных случаях обращаться к продавцу с требованиями можно и нужно. Покупка мебели, электроники, бытовой техники, верхней одежды и обуви — все это ценные приобретения, за качество которых отвечают производитель и продавец. Они же гарантируют, что товаром можно будет пользоваться в соответствии с целями, для которых его и покупают. Если же вещь бракованная, по требованию покупателя ее обязаны заменить, отремонтировать или вернуть за нее деньги. Право выбора в этом случае принадлежит тому, кто покупает, а не продает.

Условия для возврата средств за некачественный товар

Но воспользоваться этим правом можно только при соблюдении ряда условий:

недостаток возник не по вине покупателя;

на товар все еще действует гарантия или его срок годности не закончился;

если гарантийный период не был определен производителем, с момента получения товара «на руки» прошло не более двух лет.

В этих случаях покупателю нужно обратиться в магазин, где он совершил покупку.

«Обычно все происходит просто, — уточнила Антонова. — Покупатель пишет заявление на возврат в магазине, передает товар и получает деньги. Если при покупке деньги были переданы наличными, то вернуть средства должны тут же, из кассы. Если же они перечислялись с карты, тогда и возвращать будут безналичным платежом, на ту же карту, с которой была оплачена покупка».

Обратиться можно и в письменном виде, отправив претензию по почте заказным письмом. После получения квитанции с отметкой о вручении нужно отсчитать 10 дней. В течение этого времени вам должны отправить ответ с согласием вернуть деньги за товар ненадлежащего качества или с обоснованием отказа.

Нюансы проведения товарной экспертизы

Случается, что магазин категорически не соглашается возвращать средства, а продавец обвиняет покупателя в том, что поломка произошла по его вине. В этом случае может потребоваться экспертиза, и ее проведение тоже нормировано законом.

По словам Екатерины Антоновой, на экспертизе обычно настаивают крупные торговые сети. Или к ней обращаются, когда невозможно определить причину дефекта: возник ли он еще на производстве или «образовался» в результате нарушений эксплуатации.

Если на экспертизе настаивает продавец, то проводить ее должен он сам, за собственные средства и строго в 10-дневный срок. Если покупатель — порядок тот же. Но в итоге, если будет доказано, что виноват продавец, деньги за экспертизу можно взыскать через суд.

В судебном порядке придется взыскивать и деньги за некачественный товар, если в магазине отказываются их возвращать. Другим способом принудить продавца выполнять свои обязательства невозможно.

Перед обращением в суд следует направить в магазин письменную претензию, а уже потом готовить иск. В сумму исковых требований можно включить и цену товара, подтвержденную чеком, и сумму неустойки, которая равняется одному проценту от стоимости покупки за каждый день «просрочки», и расходы на экспертизу. Судебное разбирательство потребует расходов на адвоката, но после победы в суде их тоже можно будет переложить на нерадивого продавца.