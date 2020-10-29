К числу губернаторов «с короной» присоединился глава Еврейской АО

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн стал 18-м главой региона, заразившимся новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, за все время пандемии с COVID-19 лично столкнулся уже каждый пятый руководитель субъекта Российской Федерации. Подробнее о «губернаторской короне» читайте в материале ФАН.

Самоизоляция на работе

Одним из первых среди своих коллег коронавирусом заразился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: о своей болезни он сообщил 11 мая, а первые признаки инфекции обнаружили во время обязательной термометрии в здании правительства.

Губернатор отказался от госпитализации и перенес коронавирус на самоизоляции, но в работе: проводил видеоконференции и совещания с членами правительства. Заболевание удалось побороть без осложнения на легкие — Дрозденко строго соблюдал все рекомендации врачей по измерению температуры, принятию лекарств, регулярному питью. Позже он признавался, что испытывал страшную слабость, постоянно менял футболки на сухие и после конференции час отлеживался.

В конце мая коронавирус диагностировали у главы Удмуртии Александра Бречалова. Он перенес инфекцию в легкой форме и работал в удаленном режиме, с ним продолжал работать ограниченный круг лиц: все соблюдали меры безопасности, встречались в противочумных костюмах.

По словам Бречалова, известие о заражении его не удивило: в качестве главы региона он посещал больницы, которые готовили или уже лечили ковид-зараженных. Болезнь прошла без симптомов, но сложным оказалось переносить ее психологически, позже признавался Александр Бречалов. В октябре он рассказал, что его анализы показали высокий титр антител, и заявил о желании сдать кровь для заготовки антиковидной плазмы.

В легкой форме повезло перенести коронавирус и главе ЯНАО Дмитрию Артюхову. Он заявил о заражении 31 июля и болел меньше месяца. Из симптомов политик отмечал повышенную температуру и слабость, но уже в середине августа вернулся к поездкам по региону.

«Поводов для паники у ямальцев нет, но к ситуации с коронавирусом все должны отнестись серьезно, — призывал Артюхов жителей Ямала. — Мы видим, как распространяется заболевание. Отличительная особенность этой болезни — она очень заразная, очень легко передается. Достаточно всего одного человека, который вернулся откуда-то и вышел на работу, чтобы запустить целую цепочку больных. И здесь необходимо, чтобы каждый осознавал свою личную ответственность, не рисковал своим здоровьем и здоровьем еще десятков людей».

Глава Калмыкии Бату Хасиков узнал о положительном результате теста на COVID-10 в конце июля. Несмотря на легкую форму, он был госпитализирован и прошел курс лечения в больнице. После Хасикова перевели на домашнее лечение.

«Ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко, благо, иммунитет позволяет», — комментировал свое состояние руководитель региона. Видео Хасикова из больницы набрало тысячи просмотров, и многие пользователи благодарили главу за откровенный рассказ о своем здоровье и желали выздоровления.

Присяга в режиме онлайн

Губернатора Пермского края Дмитрия Махонина госпитализировали с легкими симптомами недомогания после известия о наличии коронавирусной инфекции в середине сентября. Сначала Махонин ушел на больничный с признаками ОРВИ, но позже подтвердился «тот самый диагноз». Болезнь прошла в легкой форме, но коронавирус заставил только что избранного главу региона перенести инаугурацию на более поздний срок. Махонин официально вступил в должность главы губернатора уже после выписки из больницы.

Специфическое принятие присяги случилось и у его коллеги, губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Узнав о положительном результате теста на коронавирус, он перенес торжественную церемонию инаугурации с 15 октября на более поздний срок, а присягу принял в режиме онлайн.

Глава Саратовской области Валерий Радаев провел в изоляции три недели и перенес коронавирус в легкой форме. Во время болезни он продолжал работать из дома, а после официального возвращения к работе призвал каждого жителя региона соблюдать меры безопасности.

«Коронавирус — очень коварная зараза. Даже в легкой форме ее перенести непросто», — заявил Радаев.

На дистанционный режим работы после положительного теста на коронавирус 22 сентября ушел и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он заявлял, что «чувствует себя неплохо», что болезнь протекает в легкой форме. Уже 6 октября он сообщил о выздоровлении и вернулся к обычному графику работы. Он также назвал коронавирус «коварной болезнью» и призвал всех не терять бдительность и соблюдать меры предосторожности.

Временно отложить работу коронавирус заставил главу Алтайского края Виктора Томенко. С 22 сентября он проходил лечение дома, но жаловался на головные боли и температуру до 38 градусов, и через шесть дней его с двусторонней пневмонией госпитализировали в краевую клиническую больницу. К работе Томенко вернулся 10 октября. С тех пор он призывает жителей края внимательно относиться к своему самочувствию и своевременно обращаться к врачам.

«Ничего хорошего»

До сих пор неизвестно, болел ли коронавирусом глава Чечни Рамзан Кадыров. В конце мая СМИ со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщали, что у Кадырова заподозрили заражение COVID-19, и что главу Чечни доставили в Москву спецбортом. Его помощник Ахмед Дудаев опроверг эту информацию, а в республике ее назвали «слухами и сплетнями». В июне Кадыров заявил, что его тест не выявил антитела и не подтвердил болезнь. Еще раньше он своеобразно успокаивал жителей Чечни на тему пандемии.

«Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае, мол, вирус. Боятся, что он придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь», – философски рассуждал Кадыров в прямом эфире.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, как быстро меняется самочувствие во время заболевания коронавирусом. 12 октября он сообщил, что заразился, несмотря на все меры безопасности, а также добавил: болеет вся семья. «Немножко температуры, немножко головной боли», — так Клычков вначале описывал течение болезни. Позже он рассказал о подробностях болезни.

«Я не мог себе представить, что столь быстро могут происходить изменения, — признавался он. — Когда ты, казалось бы, получил положительный тест, у тебя ничего не болит, ты думаешь, что с завтрашнего дня вернешься к работе…но у тебя температура 39 в ночь, с утра ты не можешь не то что встать, ты не спал. Ничего хорошего, мягко сказать».

Глава Тувы Шолбан Кара-оол стал единственным губернатором России, кто переболел коронавирусом дважды. Впервые его госпитализировали после положительного теста в мае и выписали в начале июня. Но в конце августа он вновь попал в больницу с диагнозом COVID-19. Так как случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией малоизучены, главу Тувы перевели на лечение в Москву, где врачи также обнаружили пневмонию. К своим обязанностям Кара-оол вернулся 21 сентября.

В легкой форме болезнь перенесли главы ХМАО Наталья Комарова, Омской области Александр Бурков, Хакасии Валентин Коновалов, Самарской области Дмитрий Азаров. В эти дни от коронавируса лечится глава Кемеровской области Сергей Цивилев, а вот глава Иркутской области Игорь Кобзев госпитализирован с тем же диагнозом.