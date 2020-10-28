Испанские ученые нашли общий симптом у 80% пациентов с COVID-19

Мадрид, 28 октября. Витамин D отвечает за развитие иммунитета в организме. Серьезный недостаток этого вещества выявили у зараженных коронавирусом, рассказали испанские ученые.

Специалисты наблюдали за пациентами с легкой и тяжелой формой COVID-19 в течение нескольких месяцев. Дефицит витамина D оказался у 80% человек. Уровень вещества необходимо отслеживать и компенсировать его недостаток, отметил руководитель научной группы профессор Хосе Эрнандес.

«Пищевые добавки с витамином D следует рекомендовать пациентам, уже заразившимся коронавирусом», - приводит слова ученого Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Мужчины в большей степени подвержены дефициту «солнечного» витамина D. Из-за этого у представителей сильного пола чаще развивается тяжелая форма коронавирусной инфекции. Молекулы полезного вещества снимают воспаление в сосудах и жизненно важных органах человека. Специалисты продолжат изучать связь между витамином D и COVID-19.