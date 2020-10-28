Неработающий педофил развратил 16-летнюю девочку в Ленобласти

Волхов, 28 октября. Неработающий житель Ленинградской области совершил половое сношение с 16-летней девочкой, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Следователь СО по городу Волхову следственного управления СК РФ по Ленобласти получил материал проверки по факту обнаружения признаков преступления. Сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает ФАН со ссылкой на источник в полиции.

Некоторое время назад местный житель развратил несовершеннолетнюю девочку. Подозреваемый был опрошен и отпущен. Следствие проводит комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего инцидента. После проверки будет принято процессуальное решение.