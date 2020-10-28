Минздрав РФ проверит работу системы здравоохранения в Омске

Омск, 28 октября. Проверку работы сферы здравоохранения в Омске проведут замглавы Министерства здравоохранения РФ Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

Представители ведомств оценят организацию оказания медицинской помощи после того, как омские больницы десять часов не могли принять машины скорой помощи с пациентами с подозрением на тяжелую форму COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко.

"В Омск для аудита ситуации с организацией оказания медицинской помощи гражданам и настройки маршрутизации пациентов прибудут заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков", — рассказал Мурашко.

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки все сотрудники и руководители системы здравоохранения должны функционировать как одна команда. Главная цель — обеспечить россиянам доступную медицинскую помощь, объяснил журналистам глава ведомства. Последние данные о борьбе с пандемией коронавируса следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.