Часть пациентов с COVID-19 могли заболеть из-за загрязнения воздуха

Москва, 28 октября. Примерно 15% случаев коронавируса связано с загрязнением воздуха. К выводу пришли ученые из Университета имени Иоганна Гутенберга в Германии.

Подобные случаи чаще всего характерны для стран Восточной Азии и Европы. Они связаны с тем, что когда человек вдыхает загрязненный воздух, то его мельчайшие частицы через легкие проникают в кровеносные сосуды. Из-за этого в организме возникают воспаления и клеточный стресс, рассказал немецкий ученый Томас Мюнцель.

«В результате повреждается внутренняя поверхность артерий, они сужаются и теряют гибкость. Нечто похожее происходит и тогда, когда коронавирус тем же путем проникает в организм», — заявил ученый, передает EurekAlert!.

Причина смерти около 15% пациентов с коронавирусной инфекцией связана, в том числе, и с загрязнением воздуха, уверены специалисты из Германии. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно из-за загрязнения атмосферы различными вредными для здоровья веществами умирает примерно семь млн человек.